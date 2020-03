“Un día sin nosotras”, el paro nacional de las mujeres mexicanas

Después de llevar a cabo este domingo una de las movilizaciones más grandes que se han visto en México para reclamar por sus derechos en el Día Internacional de la Mujer, las mexicanas van a llevar a cabo un paro nacional al que, según el diario El Financiero, se van a sumar cerca del 57% de las 64 millones de mujeres que tiene el país.

La iniciativa se llama “Un día sin nosotras” y la idea es mostrar lo que pasaría si las mujeres desaparecieran. Esto debido al aumento de los feminicidios, la violencia sexual y de género y el acoso en todo el territorio mexicano. Además también pedirán igualdad de oportunidades, de salarios y de derechos.

Para hoy se espera que las mexicanas no asistan a sus colegios, universidades o trabajos en donde representan el 40% de la fuerza laboral. Varias entidades y empresas han dicho que no habrá sanciones para quienes no asistan a sus empleos.

También se sumaron las ministras del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que en medio de las críticas al mandatario señalaron que la protesta es legítima y necesaria.

Este paro también será replicado en países como Chile y Argentina. Se espera que en las principales ciudades de México haya manifestaciones en la tarde, especialmente frente al Palacio de Gobierno y el Congreso para pedir mayor protección frente a la violencia.