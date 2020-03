¡LeBron James se niega a jugar sin público pese al coronavirus!

La propagación del coronavirus en Estados Unidos, donde hay reportados más de 230 casos en 20 estados con un saldo de unas 14 personas fallecidas, ha encendido las alarmas en la organización de la NBA, como de muchos otros deportes locales.

Precisamente la NBA envió un comunicado a 30 franquicias en el cual les pide que se empiece a planificar la posibilidad de disputar los partidos sin la presencia de aficionados y tan solo permitir el acceso a "personal esencial".

Sin embargo, esta no cayó bien en una de las figuras históricas de la NBA: se trata de LeBron James, jugador de los Angeles Lakers, quien aseguró ante los medios de comunicación que no jugará sin la presencia de fanaticada.

"No voy a jugar. Se necesitan fans. Es por lo que juego. No juego por mis compañeros. Lo hago por los aficionados. De eso va todo esto. Si aparezco en un pabellón y no hay aficionados en la grada no voy a jugar. Que hagan lo que quieran", aseguró James luego de que se le preguntara por la sugerencia de la organización.