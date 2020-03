20 años del PlayStation 2, la consola más vendida de la historia

Tal día como hoy, un 4 de marzo del año 2000, con la llegada del nuevo milenio, salía a la venta por primera vez la PlayStation 2, una consola que marcaría un antes y un después en la industria del videojuego siendo la más vendida de la historia y la que más años ha estado en el mercado.



A día de hoy, son muchos los aficionados al mundo del videojuego que recuerdan con nostalgia como pasaban tardes enteras con su PlayStation 2 tocando la guitarra del "Guitar Hero", poniéndose en la piel de Kratos en la saga de "God of War" o jugando con sus amigos al modo multijugador del "Grand Theft Auto: San Andreas".





Estos son solo algunos pocos de los títulos más sonados de una lista enorme -aproximadamente unos 3.870, la consola con más juegos en su catálogo- de videojuegos que marcaron la adolescencia de millones de personas.



La salida a la venta de la consola de Sony, que tuvo lugar en Japón, provocó un auténtico furor en el país nipón agotándose en cuestión de días y vendiendo un total de 900.000 videoconsolas durante su primera semana en las tiendas.



Los aficionados a los videojuegos en España tuvieron que esperar hasta el 24 de noviembre de ese mismo año para adquirir la preciada y escasa consola, que salió al mercado a un alto precio de 74.900 de las antiguas pesetas, lo equivalente actualmente a 470 euros.



Con más de 155 millones de ventas y estando en fabricación la friolera de 13 años, la PlayStation 2 se convirtió en un éxito sin precedentes que eclipsó y mandó al ostracismo al resto de consolas que compitieron con ella en esta sexta generación como la GameCube de Nintendo, la primera Xbox o la Dreamcast de SEGA.



La PlayStation 2 tuvo un papel primordial en sentar una gran base de fieles jugadores de los que hoy conforman el universo de los videojuegos. Sagas como "Gran Turismo", "Metal Gear Solid" o "Final Fantasy", que vivieron su máximo esplendor con la PS2, fueron uno de las principales causas del gran éxito de la consola.



Sin embargo, uno de los puntos de inflexión llegó con la saga de "Grand Theft Auto". Esta franquicia de juegos, aunque estuviera disponible para otros dispositivos, se convirtió en la marca insignia de la consola de Sony que alcanzó un éxito nunca antes visto en la industria.



El primer videojuego de la saga en salir para esta consola fue el conocido como "GTA III", pero el éxito total llegó con el "Grand Theft Auto: San Andreas", uno de los títulos más emblemáticos del mundo de los videojuegos y el más vendido en la PS2 con un total de 17,33 millones de unidades.



Pero no fue el único juego que marcó los primeros pasos de los "gamers". Muchos aficionados al fútbol recordarán pasar horas y horas jugando al "Pro Evolution Soccer", imposible no sonreír cuando te vuelve a la mente modos de juegos tan excéntricos como ver a futbolistas montados en dinosaurios o avestruces en el campo de juego.



Posiblemente una de las frases más repetidas en los patios de los institutos hace diez años sería: "¿Quedamos esta tarde para echar un pro?". Esta franquicia de Konami estuvo tan unida a la PlayStation 2 que acompañó año tras año a la PS2 y fue el último videojuego, junto al FIFA 14, en ser producido para la videoconsola de Sony.



Estos dos títulos escribirían el punto y final en septiembre de 2013 de la PlayStation 2 cuando dejó de producirse. Una longeva vida de 13 años en la que fue capaz de convivir con videoconsolas de la séptima (Wii, Xbox 360, PS3...) y octava generación (Xbox One, PS4...).



A día de hoy, 20 años después de ese 4 de marzo del año 2000, no serán pocos los jugadores que desempolven su fondo de armario para sacar la caja de su antigua PS2 y revivir, aunque sea durante un día, esos videojuegos que marcaron tantas horas de su vida.