Carlos Cuesta: "Me siento cerca de la Selección Colombia de mayores"

Carlos Cuesta, defensa del Genk de Bélgica, habló sobre sus posibilidades de llegar a la Selección Colombia de Carlos Queiroz. En diálogo con 6AM de Caracol Radio, el exjugador de Atlético Nacional se mostró optimista por su presente y lamentó haberse perdido el Torneo Preolímpico.

"Lo más difícil de llegar a Bélgica fue adaptarse físicamente. Se juega muy rápido", explicó el jugador de 20 años nacido en Condoto. Y agregó: "No fue fácil acoplarnos porque eramos tres centrales, luego nos acomodamos con (John Janer) Lucumí".

Cuesta se perdió el Preolímpico con la Selección Colombia debido a que su préstamo no fue facilitado por el cuadro belga, sobre ello comentó: "Me dolió mucho no haber podido estar en el Preolímpico, tenía la esperanza de poder competir, al final no se pudo porque llevaba poco en el Genk".

Mientras que de la Selección Colombia absoluta, dirigida por Carlos Queiroz, aseguró sentirse "cerca". "Siento que estoy cerca de la Selección Colombia, porque ellos siguen muy de cerca a John Janer (Lucumí), al seguirlo a él pueden ver mi nivel. Estoy mejorando".

"No tengo afán. El hecho de que esté John Janer facilita las cosas, porque ellos sigue el fútbol de Bélgica", concluyo al respecto.