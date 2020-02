'René', un viaje íntimo a la vida de Residente

“Cometo errores pero hago lo que pueda. Aprendí a aterrizar sin ruedas y aunque en la calle me reconocen, ya ni mis amigos me conocen. Estoy triste y me río”. Es uno de los versos con los que sorprendió René Pérez Joglar, más conocido como ‘Residente’, con su nueva canción titulada ‘René’.

‘René’ es un sencillo que habla de la vida del artista, en el que relata sus tristezas, alegrías, sueños, miedos, defectos y virtudes. Una canción que habla de su lucha por el país en donde nació, Puerto Rico, los momentos a los que se enfrentó y los triunfos que alcanzó, de sus amigos y su familia.

Un tema que logra percibir al artista en todo su esplendor como ser humano, dejando claro que el dolor no discrimina a nadie y que puede sentir tanto como cualquiera.

El cantante compartió la canción en sus redes sociales donde explicó: “Una noche me sentía muy mal, estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería salir del hotel. Llame a mi mami porque quería tirarme del balcón y no sabía por qué”.

Una noche me sentía muy mal, estaba en Mexico, el estadio esperándome, y yo no quería salir del hotel. Llamé a mami porque quería tirarme del balcón y no sabía porqué. Esa noche llegaba un amigo y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema.https://t.co/dxyckDAoBx — Residente (@Residente) February 27, 2020

El video dirigido por el propio René fue grabado en su pueblo natal Trujillo Alto. Una producción tan sencilla con la que contó su vida.

La canción ya cuenta con más de 3 millones de reproducciones y más de 26 mil comentarios en el canal de youtube.

Sin duda una canción que logra atrapar a la audiencia, con una letra conmovedora e íntima del artista.