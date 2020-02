Daniela Atehortua brilló en la Etapa 3 del Tour de Dubái femenino

La ciclista colombiana Daniela Atehortua (Colnago CM Team) cruzó este miércoles la meta del Tour Dubai femenino en el segundo lugar y con ello escaló hasta el Top-5 de la clasificación general, además de subirse al primer lugar de la clasificación de las jóvenes.

Es un gran momento el que vive Daniela Atehortua en su carrera profesional como ciclista. La antioqueña, tercera en el Campeonato Nacional de Ruta Sub-23 semanas atrás, fue segunda en la Etapa 3 del Tour de Dubai Femenino en un recorrido de 90 kilómetros entre Wadi Hatta Park hasta Hatta Dam, llegada en alto.

Daniela llegó a dos segundos de la bielorusa Tatsiana Sharakova (Minsk Cycling Club) con el mismo tiempo que la británica Lucy Van der Haar (Hitec Products). Su rendimiento le dio para ascender 21 puestos en la clasificación general pasando de la casilla 25 a la 4 a tan solo 18 segundos de Sharakova.

Las buenas noticias para el Colnago, de bandera colombiana, no para ahí ya que la pedalista de El Santuario ahora lidera la clasificación de las jóvenes con 16 segundos de diferencia sobre la italiana Anastasia Carbonari (Aromitalia Vaiano), la rusa Iuliaa Galimullina (Cogeas - Mettler Pro Cycling Team), la italiana Giulia Marchesini (Aromitalia Vaiano) y la francesa Emeline Eustache (Auvergne - Rhone-Alpes).

Este jueves se correrá la última etapa de esta carrera en los Emiratos Árabes con 112 kilómetros llanos en un circuito que inicia y finaliza en el Dubai Fest City atravesando gran parte de la ciudad.