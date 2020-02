Expresidente de la ANH Luis Miguel Morelli se defiende de denuncias

El expresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Luis Miguel Morelli, anunció que se defenderá de las acusaciones de las que ha sido objeto, y las calificó de no tener ninguna validez.

“No obstante, las hipótesis y causas que se han ventilado ponen en evidencia eventuales motivaciones no escritas y, por, sobre todo, no probadas, que me obligan a asumir mi defensa judicial, pero que en el entretanto mancillaron mi buen nombre y dignidad, sin ninguna contemplación personal y tanto menos institucional, generando gran ruido en un sector donde mucho había costado reconstruir la confianza para atraer la inversión”, manifestó a través de un comunicado.

Agrega que “tuve conocimiento, por intermedio del Ministerio de Minas y Energía, y posteriormente por la publicación en medios, de un escrito firmado por quien dice llamarse “Aura Clemencia Mejía Arroyo”, es una colección de injurias, calumnias y falsedades en mi contra, así como un ataque infame y despiadado contra una destacada profesional que apoya la gestión de la Agencia.

De acuerdo con verificaciones adelantadas, la mencionada señora “Mejía Arroyo” no existe en la Registraduría General del Estado Civil. Además, en el anónimo figura un número de teléfono que corresponde a la secciónalo de la DIAN en Bucaramanga, otro número que no está en uso y señala una dirección inexistente.

Todo lo anterior fue comunicado oportunamente al Consejo Directivo de la ANH el pasado 13 de febrero y el escrito apócrifo fue remitido inmediatamente a los organismos de control para su investigación. Sin embargo, esta información falsa y destructiva, fue citada por numerosas fuentes.

Mientras las instancias apropiadas determinan la naturaleza deleznable y falsa de este o cualquier otro anónimo similar, me asiste el derecho a reseñar que durante los 17 meses como presidente de la ANH, me desempeñé con honestidad y dedicación para atraer una importante inversión al país, entregando resultados que fueron reconocidos públicamente, como la efectiva reactivación de la industria de los hidrocarburos, mediante la firma de 31 contratos y el compromiso de inversión de más de 2.714 millones de dólares, después de cinco años sin adjudicar áreas ni firmar ningún contrato de exploración y producción.

Cada uno de los actos y contratos celebrados bajo mi administración, han estado siempre disponibles para la inspección de los organismos de control, seguro como estoy de su legalidad y moralidad.

Invito a quienes se permiten poner en tela de juicio mi integridad, para que sean sesudos en sus análisis y se basen en los hechos y no en calumnias originadas en un anónimo tendencioso con intención revanchista.

Por último, agradezco que mi situación personal y la de mi familia, sea respetada y no constituya una oportunidad para usurpar nuestra tranquilidad y libertad”.

Anuncio que regresará al país tras superar un problema familiar para ampliar la respuesta a cada uno de los infundios lanzados en su contra.