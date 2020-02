¡Muy enamorado! Juan Pablo Espinosa celebró San Valentín con su novio

Luego que el actor revelara a sus seguidores su orientación sexual, explicando que había sido un proceso en el que aprendió a amarse y aceptarse a sí mismo, Juan Pablo Espinosa vuelve a ser tendencia en redes sociales.

El actor recordado por producciones como ‘Los caballeros las prefieren brutas’, sorprendió a sus seguidores con una foto en el que aparece con su actual pareja.

La imagen publicada en su cuenta de Instagram está acompañada con el mensaje de ‘My Valentine’ .

Ver esta publicación en Instagram My Valentine ❤️ Una publicación compartida por Juan Pablo Espinosa (@espinosajuanpa) el 15 de Feb de 2020 a las 12:29 PST

Cabe resaltar que hace unos meses Espinosa brindó una entrevista a la revista 15 minutos, en donde confesó que su pareja y él sostenían una relación de varios años, resaltando que estaban muy enamorados.

“Me siento muy agradecido por gozar en este momento de mi vida de una relación como siempre la he querido. Él es una persona que me apoya y me da su incondicionalidad para atravesar procesos que han sido muy importantes”.