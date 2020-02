Roger Martínez, cada día más cerca de salir del América de México

La novela de Roger Martínez en el Club América parece estar próxima a acabar. Luego de que la cordialidad en las relaciones con el equipo mexicano se rompieran, a causa de la insistencia del jugador para apresurar su salida del equipo.

Sobre la actualidad del jugador Miguel 'El Piojo' Herrera dijo, "Tenemos una muy buena oferta que el club está por aceptar, obviamente también la tienen que aceptar ellos. Teníamos ofertas para que se fuera prestado, pero prestado no va a salir".

El jugador que está avaluado, según el portal Transfermarket, en cinco millones de euros según afirmo el entrenador no ha vuelto a jugar por una orden que lo supera " La decisión me rebasó, vino una orden que hay que acatar. Yo nunca dejo que me impongan jugadores pero también entiendo las molestia".

Vale la pena recordar que el deseo del jugador es volver al fútbol europeo. Por ese motivo le dijo que no a una propuesta que llegó del Inter Miami para jugar en este 2020.