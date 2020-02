Etapa 2 del Tour Colombia: primer día para los embaladores

La segunda etapa del Tour Colombia se llevará a cabo entre Paipa y Duitama, un recorrido de 152.4 kilómetros totalmente llano, en el que se darán cita por primera vez los embaladores, con Álvaro Hodeg (Quick-Step) y Juan Sebastian Molano (Emirates) como principales favoritos.

No habrán puertos de montaña aún en este segundo día de competencia, por lo que el primer puesto del ecuatoriano Jonathan Caicedo, ganador con el Education First, no parece estar en peligro.

La jornada dará inicio a partir de las 10:30AM y la hora estimada pa aque finalice es a la 1:50PM.

Recorrido: Paipa – Duitama – La Y – Tibasosa – Sogamoso – Nobsa – La Y (4 vueltas y final Duitama).