Robert Farah: “Yo he comido carne toda mi vida y nunca he tenido problema”

Robert Farah logró demostrar su inocencia ante la ITF luego de dar positivo por Boldenona en un control antidopaje. En dialogo con 6AM Hoy por Hoy en el deportista habló sobre esta tensa situación y aclaró si dejará de comer carne.

Sobre el consumo de carne dijo "Yo he comido carne toda mi vida y nunca he tenido problema. Yo creo que no es más que una mala pasada". Sin embargo si será más cuidadoso con el origen de los alimentos que consuma.

Según está redactado en el comunicado de la Federación Internacional de Tenis, la decisión podría ser apelada por el Ministerio del Deporte o por la WADA, "Espero que no lo hagan. Mis abogados me dicen que es casi que imposible (...) Recemos todos para que no lo hagan".

Entre los miedos que afrontó en este proceso, uno de los más grandes era que perdiera su ranking y tener que volver a empezar de cero su carrera "sí sentía mi carrera en peligro". Sin embargo la gente que lo rodea fue quien lo ayudó a levantarse.

Por último Robert Farah está a la espera de poder dialogar con la ITF en busca de poder explicar lo sucedido. Esto con el fin de que entiendan que la Boldenona en Colombia es legal y de esa manera puedan aceptar unos mínimos en los controles "Así lo hacen con el Salbutamol en China y México".