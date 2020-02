Reinaldo Rueda dejaría de ser el técnico de la Selección Chilena

El futuro de Reinaldo Rueda en la Selección Chilena podría dar un rumbo inesperado. Según información del medio chileno 'La Cuarta', los problemas sociales que vive el país, sumado a la inestabilidad en el torneo local, estarían afectando el plan de trabajo que el colombiano tiene pensado con 'La Roja'. Incluso se asegura que Rueda estaría considerando ofertas del exterior, puntualmente del fútbol europeo.

"Lo que ha pasado en los últimos meses en Chile ha alterado el programa que tenía el entrenador colombiano. Encima, la posibilidad de que el presidente del ANFP, Sebastián Moreno, no siga en su cargo, ha hecho que Rueda no se sienta cómodo. Asimismo, el hecho de no jugar ante Bolivia y Perú, fue un fuerte golpe para el DT. No ha pensado en renunciar, pero si le llega un ofrecimiento interesante estaría en condiciones de analizar su posible continuidad" fueron las palabras de un allegado de Rueda.

Esta situación pone en aprietos los planes de la Federación de Fútbol de Chile, pues recordemos que faltan menos de dos meses para que inicien las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022.