El supremo arte de la guerra someter al enemigo sin luchar.

El arte de la guerra se basa en el engaño.

Pues quiere decir que lo que hacemos en publicidad es engañar tal vez siempre que hablamos de publicidad o siempre que hablamos de mercadeo se habla de estrategia.

Hola mi nombre es Lobsang Salguero y en este podcast de Caracol vamos hablar de un libro que tiene 25 siglos de antigüedad y que nos va enseñar a hacer mercadeo, hacer publicidad, a hacer cosas inteligentes para que nuestras marcas, nuestros emprendimientos funcionen.

¿usted alguna vez imagino que iba a poder acceder a un libro de hace 25 siglos para que su empresa funcionará mejor? Pues aquí estamos.

Capítulo uno: El engaño.

En este podcast estaremos hablando de El arte de la guerra, un libro escrito por el general chino Sun Tzu en el siglo quinto aproximadamente a. C. pues digo aproximadamente porque realmente pues para esta época no existían unos registros tan exactos de lo que iba pasando en términos de tiempo y pues con todo el tema del calendario gregoriano y tal puede haber un poco de confusión con el tema de la edad de este libro exactamente, pero es un texto que fue escrito a partir de todas las enseñanzas que esté general tenía para su ejército. Una de las cosas más importantes de esta obra es que ha servido de inspiración para grandes estrategas del mundo militar como el caso de Napoleón o el caso de otros personajes, a veces uno cuando habla de guerra pues obviamente tiene una connotación negativa pero es importante también entender que personajes como Maquiavelo o el mismo --- han utilizado este libro como una base conceptual para poder acercarse a lo que en su momento el general le enseñaba sus tropas

Una de las cosas particulares de este libro es que fue tomado por los grandes estrategas como un elemento que les daba pistas de ese pensamiento milenario sobre la guerra, pero casualmente y como un tema muy curioso, realmente este es un libro que habla de la importancia de no hacer la guerra. entonces uno en éste punto dice bueno, cómo así que un libro que se llama El arte de la guerra te cuentas sobre esas cosas que uno debería hacer para no entrar a la guerra y bueno pues si ya entró a la guerra porque hay una confrontación y por qué no hay nada que hacer pues en este libro se encuentran digamos como textos, apartes o pensamientos porque a veces un poco denso y si usted que está escuchando este podcast y realmente quiere profundizar en este tema estratégico pues la primera recomendación es acérquese al libro.

El libro pues es un libro por su antigüedad que se encuentra muy fácilmente en internet y el cual uno debería, si está metido en temas de publicidad y mercadeo, consultar todo el tiempo porque realmente hay elementos que te permiten hacer una planeación mucho más efectiva y bueno pues ustedes han escuchado por allá que el principio hablábamos de que este podcast se llama El Arte de la Guerra Publicitaria y es que efectivamente lo que vamos hacer durante esta temporada en este podcast es hablar de cómo se mezcla el arte de la guerra, el libro este libro de Sun Tzu, con lo que está pasando hoy en publicidad. Y bueno pues finalmente creo que el principal punto o los dos puntos sobre los cuales Sun Tzu separa en toda su estructura, son dos frases que uno debería escribir y tener por ahí en una libretita y son las siguientes: la primera es el supremo arte de la guerra de someter al enemigo sin luchar.

