Jueces se sienten discriminados por el Gobierno

Indignados se sienten los jueces de la República con el Gobierno Nacional debido a que no se ha reajustado sus sueldos a pesar que el Consejo de Estado lo ordenó.

Este viernes los jueces hicieron un plantón para reclamar por segunda vez en esta semana el pago de una prima especial del 30% al que tienen derecho mensualmente sobre su salario básico.

El juez 25 de conocimiento Romel David Arévalo González, vocero de los jueces, dice que en el presupuesto de este 2020 el Ministerio de Hacienda no tuvo en cuenta los recursos para los pagos de esas primas, y la indignación se debe a que los procuradores judiciales sí se les está pagando ese beneficio y a los jueces no.

“Somos los jueces a voluntad que nos reunimos, nos unimos y pedimos al gobierno nacional un trato igualitario con el cual han tenido ante la Procuraduría General al pagarle esa prima, hoy día los procuradores 1 y 2, ganan más que nosotros los jueces y no porque no lo merezcan, simplemente se les aplicó el pago de la prima especial”. Explicó el juez 25

La prima especial que reclaman se estima en $2.700.000 mensuales que por años no les pagan a cerca de 4.500 jueces.

