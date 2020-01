2019 un año histórico en el envío de remesas de colombianos en el exterior

Un nuevo record en materia de remesas que envían los colombianos que viven en el exterior se alcanzó en el 2019 de acuerdo con la información del Banco de la República.

En el año que acaba de concluir se llegó a la cifra de US$ 6.772 millones con un aumento de US$ 447 millones en comparación con el 2018 cuando se alcanzó los US$ 6.325 millones.

Según la información del Banco de la República en el primer trimestre los colombianos residentes en el exterior enviaron al país un total de US$ 1.512, 8 millones; en el segundo trimestre US$ 1.705,8; en el tercero US$ 1.778,8 y en el cuarto trimestre US$ 1.775 millones.

De acuerdo con el reporte los principales destinos de estos recursos son: Estados Unidos, España, Reino Unido y Chiles entre otras naciones. La mayor parte de estos recursos llegan a los departamentos del Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Risaralda entre otros.