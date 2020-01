Se conoció esta fotografía del último día de grabaciones de 'Friends'

Los seis amigos más “famosos de la televisión”, fueron noticia por cuenta de una fotografía inédita en la que se ven compartiendo en una cena antes de filmar el último episodio de la serie ‘Friends’, que salió hace algo más de 15 años.

‘La última cena’ fue el pie de foto que Cox le dio a la instantánea que se difundió en Instagram. En esta aparecen Lisa Kudrow, (Phoebe), Matthew Perry (Chandler), Jennifer Aniston (Rachel), David Schwimmer (Ross) y Matt LeBlanc (Joey).

Por su parte, la segunda fotografía hace referencia al último episodio de la serie que se estrenó en 1994, llamado 'The last one' (parte 2).