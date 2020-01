Hija de Aída Merlano: Reconocerse vulnerable es un acto de valentía

A través de su cuenta de Instagram, la hija de la excongresita Aída Merlano, compartió un emotivo mensaje de aceptación hacia las mujeres y su derecho a hablar sobre cualquier tema.

Incluso, en su relato afirmó que ella había vivido momentos muy duro con apenas 15 años de edad. "Yo sé lo que se siente estar moralmente quebrado, he sentido lo que es tener tanto dolor emocional que tienes que acudir al dolor físico a ver si por momento logras olvidarlo", contó.

Asimismo, en su video contó que en la actualidad ella no busca aceptación de nadie y que lo que verdaderamente importa es que ella se quiera a sí misma: Yo sí que me puedo quemar a mi misma, porque yo tengo todas las herramientas que me pueden doler" y agregó: "Yo no necesito que nadie venga a validarme"

El video, de no más de cuatro minutos, al finalizar invita a quienes hacen comentarios ofensivos a que se vayan. Mientras, que dio la bienvenida a todos aquellos que quieren hablar y compartir felicidad. "Quien no esté preparado a ver a otro ser humano libre y feliz, no puede estar aquí"