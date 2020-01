América confirma cual será su sede en la primera fecha de la Liga BetPlay

El partido estreno por competencias oficiales del América de Cali en este 2020 no tendrá a uno de sus jugadores más importantes, la hinchada. Esto luego de que el equipo 'escarlata' deba pagar dos fechas de sanción a puerta cerrada en los partidos que juegue de local.

Sin embargo una pequeña oportunidad se había abierto para los hinchas y era la de jugar en otra plaza pero con la asistencia de público. Los dirigentes hicieron la tarea de pedir prestado otro estadio pero la respuesta no fue positiva. En Manizales la alcaldía dijo que no, en Tuluá el estadio 12 de Octubre no se encuentra en las mejores condiciones y Bogotá era una plaza lejana.

Es por esto que América de Cali en cabeza de Mauricio Romero, su presidente, optó por jugar la primera fecha sin acceso al público. Sin embargo la Fecha 3 ante Boyacá Chico todavía no se ha definido en que estadio se jugará. Vale la pena recordar que el partido de la Fecha 1 se jugará el sábado 25 de enero a las 8:15 p.m.