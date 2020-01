Ozzy Osbourne confirma que padece de Parkinson

Durante una entrevista para el programa Good Morning America, el músico y compositor Ozzy Osbourne dio a conocer junto a su esposa y manager Sharon Osbourne, que padece de Parkinson.

En la entrevista, el músico contó detalles del duro proceso que ha vivido desde que conoció el diagnostico de su enfermedad. Incluso, recordó con emotividad su último concierto: "Ha sido muy duro para todos nosotros. Hice mi último concierto en Año Nuevo en The Forum. Después sufrí una mala caída. Me sometí a una operación en mi cuello, que me fastidiaron todos mis nervios"

Según narró la esposa del líder de Black Sabbath, el músico tiene Parkinson en la etapa 2. "Hay tantos tipos diferentes de Parkinson, no es una sentencia de muerte, pero sí afecta ciertos nervios en su cuerpo".

A pesar de haber tenido que posponer algunos conciertos, Ozzy Osbourne espera continuar en la música. Por eso, en el próximo mes de abril viajará a Suiza con la esperanza de encontrar nuevos tratamientos. "Hemos llegado a un punto aquí en este país en el que no podemos llegar más lejos, tenemos todas las respuestas que puedes conseguir aquí"