UNP dejará sin protección al periodista más amenazado de Colombia

La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, denunció que la Unidad Nacional de Protección pretende retirar el esquema de seguridad a Ricardo Ruiz Díaz, el periodista más amenazado durante los últimos dos años en Colombia.

“La FLIP expresa su preocupación por la situación de riesgo inminente que enfrenta el periodista. Desde el 14 de agosto de 2019 hasta el 7 de enero de 2020, la Fundación ha registrado siete acciones violentas contra el reportero que han puesto en riesgo su vida y su actividad periodística, además que durante el 2018 documentamos un total de 21 ataques y en 2019 documentó 12 acciones violentas en su contra”, afirmó la organización.

Caracol Radio se comunicó con Ricardo Ruiz Díaz periodista y defensor de Derechos Humanos, quien relató que los atentados, ataques sicariales, persecuciones y llamadas amenazantes, son constantes en su vida desde el año 2017, a tal punto que tiene que cambiar permanente su lugar de protección. Pero a pesar de las denuncias y tutelas radicadas, la Unidad Nacional de Protección le notificó el pasado 13 de enero que le retirará el esquema de seguridad, y que le dejarán un botón de pánico.

“Después de recibir una nueva amenaza el 7 de enero y haberme comunicado con el subdirector de la UNP. El 13 de enero amanecimos con la noticia de que nos quitaban el esquema de protección y que me dejaban con un botón de pánico. Por eso digo públicamente que a mí me van a asesinar, y no lo digo sólo yo; sino también organizaciones que le han hecho seguimiento a mi caso”, enfatizó el periodista.

Ruiz Díaz dice que está viviendo una situación estresante, que lo hace llorar todos los días. El defensor de Derechos Humanos añade que sus comunicaciones son jaqueadas permanente, y a pesar de todo eso las investigaciones en la Fiscalía General de la Nación por sus denuncias no avanzan, de hecho, asegura que algunas han sido archivadas.