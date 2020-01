Actor de ‘Friends’ y ‘Highlander’ se suicidó a sus 51 años

El actor Stan Kirsch, recordado por su participación en varias series televisivas como ‘Friends’ ‘JAG’ y ‘Highlander’, fue encontrado muerto a los 51 años.

Según el medio TMZ, autoridades de Los Ángeles, Estados Unidos, confirmaron que el hombre se habría ahorcado en el baño de su casa. Su esposa fue quien lo encontró.

"Quiero agradecer a todos por el amor y el apoyo. No he podido responder a todos los mensajes de texto, llamadas y correos electrónicos, pero he leído y escuchado cada uno de ellos. Me siento rodeada de amor y estoy agradecida con todos ustedes", dijo la esposa del actor a TMZ.

Es recordado por varios papeles, entre ellos, ‘Ethan’ en la afamada serie de los 90 ‘Friends’, un chico que tenía una relación con ‘Monica’ y en la serie ‘Highlander’ como ‘Richie Ray’, la cual fue trasmitida entre 1992 y 1997.