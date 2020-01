Confirmado el elenco de ‘El Señor de los Anillos’, la serie de Amazon

La serie que Amazon está preparando sobre "The Lord of the Rings" confirmó oficialmente el reparto que liderará esta esperadísima y ambiciosa producción para la pequeña pantalla.

Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers y Daniel Weyman son los nombres confirmados de manera definitiva en un comunicado de Amazon.

La primera temporada contará con ocho episodios y comenzará a rodarse en febrero.

"Después de emprender una amplia búsqueda global, estamos encantados de revelar un primer grupo de brillantes artistas que participarán en la serie de Amazon de 'The Lord of the Rings", aseguraron hoy los "showrunners" (máximos responsables de una serie) J.D. Payne y Patrick McKay

"Estos excepcionalmente talentosos hombres y mujeres son más que solo actores: son los más recientes miembros de esta todavía creciente familia creativa que está trabajando sin descanso para llevar la Tierra Media de nuevo a la vida para los fans y el público en todo el mundo", agregaron.

El cineasta español J.A. Bayona ("The Impossible", 2012; "Jurassic World: Fallen Kingdom", 2018) dirigirá los dos primeros episodios de esta serie.

Bayona será, además, productor ejecutivo de esta serie junto a su socia, Belén Atienza.

"The Lord of the Rings", que se centrará en la Segunda Edad del mundo creado por J.R.R. Tolkien, es la gran apuesta de Amazon para lograr un éxito en la televisión comparable al de otras superproducciones de la pequeña pantalla como "Game of Thrones" de HBO.

El pasado septiembre se dio a conocer que la serie se rodará en Nueva Zelanda.

Este país fue también el lugar elegido para rodar la exitosa trilogía de Peter Jackson que adaptó al cine las novelas de Tokien: "The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring" (2001), "The Lord of the Rings: The Two Towers" (2002) y "The Lord of the Rings: The Return of the King" (2003).

Y Nueva Zelanda fue, asimismo, el escenario escogido por Jackson para crear sus tres películas sobre "The Hobbit": "The Hobbit: An Unexpected Journey" (2012), "The Hobbit: The Desolation of Smaug" (2013) y "The Hobbit: The Battle of the Five Armies" (2014).