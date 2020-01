'Taxistas de corazón Bogotá' dice que Freddy Contreras no los representa

Tras las polémicas declaraciones del taxista Freddy Contreras, muchas personas del gremio de los 'amarillos' han salido a rechazar la postura del presidente de la la asociación Ayudaltax.

Uno de esos grupos que está en desacuerdo con las palabras de Contreras es 'Taxistas de corazón Bogotá', que en redes sociales han publicado un corto video desmarcándose de las opiniones de Freddy.

"La verdad no nos representa (Freddy Contreras). Nosotros no contamos con ese tipo de líderes, es totalmente ajeno a nuestro grupo y yo creo que de una gran mayoría del gremio no se siente representado con este señor", dijo José Castañeda, miembro de este colectivo.

"Queremos pedirle disculpas a nuestros usuarios, también pedirle disculpas a las damas y los caballeros que laboran con las plataformas, que consideramos que son ilegales. Eso no nos da derecho ni me da derecho de no respetar al alguien (...)", añadió Castañeda.

