Xavi le dice 'NO' al Barcelona y se queda en Catar

El entrenador del Al-Sadd, Xavi Hernández, ya le habría comunicado su decisión a las directivas del Barcelona tras la reunión que tuvieron ambas partes en territorio catarí. Según pudo conocer el diario español Sport, el ex capitán del Barça tomó la decisión de cumplir lo que resta de temporada bajo la dirección de su equipo en Catar para luego sí pensar en incorporarse al banquillo catalán en verano.

Todo parece indicar que Xavi no ve viable una salida del Al-Sadd teniendo en cuenta que este se clasificó para la final de la Copa de Catar, la cual se disputará el próximo viernes 17 de enero. Además, no le parecería oportuno arribar a mitad de temporada, pues no tendría tiempo de implementar su estilo de juego ni mucho menos realizar los cambios que él considera pertinentes.

Más allá de no concretarse su vinculación de manera inmediata, el encuentro con Òscar Grau, director ejecutivo del Barcelona, y Eric Abidal, secretario técnico del equipo, habría servido para hablar del proyecto de Xavi a largo plazo con la institución así como el futuro del actual estratega, Alejandro Valverde.