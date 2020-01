Cuenta regresiva para el inicio del torneo ESPN

En el Estadio El Campín, este sábado, se dio inicio al Torneo ESPN 2020 con una rueda de prensa en la que estuvieron los entrenadores Alberto Gamero (Millonarios), Harold Rivera (Santa Fe), Alexandre Guimaraes (América) y Alfredo Arias (Deportivo Cali).

Los estrategas, a la cabeza de los cuatro equipos que pelearán por este título amistoso en la capital del país, analizaron lo que será esta semana para ellos con miras al inicio de la Liga BetPlay Dimayor.

Gamero, sobre Millonarios, comentó que hasta el momento han “tenido 12 sesiones de entrenamientos con la plantilla completa. Esperamos dos o tres jugadores más, pero la idea es que mañana comencemos a estructurar el equipo. No ha sido fácil y esto es de repeticiones. Ojalá desde mañana el equipo comience a entenderse, a tener una estructura y consolidar un grupo más fuerte”.

Por su parte, Guimaraes manifestó que en el debut del Torneo ESPN, ante los ‘Embajadores’, podría estar en cancha desde el arranque su contratación estelar: Adrián Ramos.

“Venimos con todo el plantel, por supuesto que estará Adrián Ramos. Después ya es dar minutos necesarios para que los jugadores nuevos se vayan integrando a lo que venimos haciendo. Estos partidos nos van a servir, empezaremos el torneo con cuatro jugadores sancionados entonces podremos escoger sus reemplazos. Daremos lo máximo para que el aficionado siga sintiéndose orgulloso del equipo”, indicó el brasileño.

Así mismo, Rivera tendrá problemas similares en el arranque de la Liga por lo que reforzó la idea del entrenador ‘Escarlata’: “lo que viene ahora es iniciar con este torneo. Es importante también por los suspendidos que tenemos, debemos mirar algunos jugadores, especialmente los que han llegado”.

🗣🦁🔴 Harold Rivera, técnico de Santa Fe: "Los jugadores se comprometieron e hicimos una gran campaña, pero eso ya es historia". pic.twitter.com/ZHZbl94KYO — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) January 11, 2020

Entre tanto, el uruguayo Arias subrayó: “hace poco tiempo que estamos y seguramente necesitaremos más para ver consolidado el equipo. Tenemos una cantera inagotable, más del 70-80% de jugadores del plantel vienen de la cantera. El Torneo nos va a servir para prepararnos, el objetivo mayor está mucho más allá. Es un honor estar trabajando en Colombia, desde que comencé a dirigir pensaba en venir acá”.

🗣🇳🇬⚽ Alfredo Arias, técnico del @AsoDeporCali, sobre su estilo de juego: "Me gusta el buen trato con la pelota, la asociación en el pase. Voy a construir sobre lo construído". https://t.co/TqOKT14A41 pic.twitter.com/y5A7NSzg9N — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) January 11, 2020

Por otro lado, el entrenador de Millonarios recalcó que si bien no puede competir con las contrataciones de Miguel Ángel Borja (Junior) y Ramos (América), está trabajando en un grupo fuerte con jugadores comprometidos.

“Yo sé a dónde llegué, para nadie es un secreto que hay equipos que se reforzaron con jugadores muy importantes. Pero muchas veces, cuando no se puede contratar así, existen también jugadores que no son de ese nivel, pero sí importantes. El grupo que está trabajando conmigo está comprometido con la causa, con la institución. Lo que les digo es que estamos en una de las instituciones más grandes del país. Estoy tranquilo con lo que tengo, más no conforme.” Gamero

Alexandre también habló de dos casos específicos en el América como son Michael Rangel y Adrián. El primero no fue concentrado y el segundo se esfuerza para encajar en el grupo campeón de la Liga nacional 2019-II.

“Rangel sigue siendo jugador de América y todavía no ha habido algo concreto para que se vaya. No lo traemos a Bogotá para que su cabeza esté tranquila”, añadió el entrenador ‘Escarlata’.

Además, agregó que “Adrián no se siente una figura y a partir de ahí viene lo que estamos pensando para que él se pueda adaptar al equipo. Es un jugador muy versátil, nos da tres variantes, por lo menos, en un solo jugador. Él está dispuesto y así me lo ha hecho saber”.

Como si fuera poco, dejó claro que si equipo está en condiciones de pelear por la Copa Libertadores y la Liga.

“Cuando clasificamos a la Libertadores empezamos a hablar con el presidente de que si el equipo iba a jugar la Copa debían hacer un esfuerzo para reforzar en algunas posiciones y poder jugar en dos frentes. Siendo así, América está para competir en los dos torneos”, señaló.

Arias, al ser preguntado por su estilo de juego, respondió: “me gusta que se me juzgue por lo hecho y no por lo dicho. Todos tenemos un gusto. He venido a Cali a afirmar una idea que siempre vi desde que jugué, el gusto por la pelota, la asociación con el pase. Los campeonatos se disputan, no se hablan”.

La pelota comenzará a rodar en el ‘Coloso de la 57’ a partir de las 7:00 de la noche de este domingo 12 de enero cuando Millonarios y América se enfrenten, no sin antes haber disfrutado del show de inauguración a cargo del grupo Morat.

El día lunes el turno será para Santa Fe y Deportivo Cali a partir de las 7:00 de la noche en el mismo escenario capitalino.