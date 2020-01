De Rossi anuncia su salida de Boca Juniors y su retiro del fútbol

El volante italiano Daniele De Rossi sorprendió al mundo del fútbol luego de anunciar su salida de Boca Juniors y a la postre su retiro oficial del fútbol profesional. El hasta la fecha jugador de 36 años, acusó motivos personales para la razón de su salida, ahora regresará a Italia.

Con la camiseta 'Xeneize', 'El Tano' disputó apenas siete partidos y logró un gol, se vio afectado por múltiples lesiones, lo que no le permitió generar continuidad en el club.

En una rueda de prensa ofrecida por el jugador, se despidió de los aficionados, compañeros y directivos este mismo lunes, comentando: "Me voy porque extraño mucho a mi familia, y ellos a mí. Dejo Boca y me retiro del fútbol. Me despido de un club que entró en mi corazón".

Su mejor época en el fútbol la vivió con la camiseta de la Roma, donde estuvo durante 18 temporadas, ganando dos Supercopas y dos Copas de Italia. Su logró más importante lo tuvo en 2006, tras consagrarse campeón del mundo con Italia en el Mundial de Sudáfrica.