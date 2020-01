Zuluaga: "Un gran número de presidentes estamos en contra de Vélez"

El presidente de La Equidad, Carlos Mario Zuluaga, mostró su descontento ante el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, de quien dijo asegura cosas que "no son la realidad" y agregó que así como él, varios presidentes están en contra de su labor, puesto que no se encuentra de acuerdo "con las políticas que él está desarrollando".

En diálogo con City TV, Zuluaga declaró: "Desafortunadamente son las cosas en las que no nos hemos podido poner de acuerdo con él, dice unas cosas que no son la realidad. Él tiene un número de votos suficientes, esto es democrático, que lo sostienen y mientras tenga la mayoría pues ahí estará. Pero sí tiene un gran número en contra porque realmente no estamos de acuerdo con las políticas que él está desarrollando".

El máximo directivo de La Equidad se refirió al incumplimiento con los dineros que la División Mayor del Fútbol Colombiano prometió adelantar por conceptos de televisión internacional, comentando que la situación económica de los clubes no es la mejor en este momento.

"Lógicamente que los equipos no estamos contratando porque no tenemos con qué, solo se ven contrataciones de dos o tres equipos. Va a haber inequidad en lo deportivo. Ojalá no afecte el desarrollo normal del campeonato", concluyó.