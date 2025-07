Casa por cárcel para el general Guatibonza

Colombia

ACTUALIZACIÓN (11/07/2025): Mediante fallo Rad. No. 11 001 60 000 00 2018 02614 NI 339431 allegado a este medio, de fecha 10 de abril de 2025, JUZGADO TREINTA Y CINCO (35) PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE BOGOTÁ D.C., resolvió:

PRIMERO: ABSOLVER INTEGRALMENTE a CARLOS EDUARDO ARENAS VALERO, identificado con cedula de ciudadanía No. XXXXXXXXX, de los cargos formulados por la fiscalía general de la Nación por el concurso de delitos de concierto para delinquir, interceptación de datos informáticos agravado y uso de software malicioso agravado (arts. 340, 269 C, 269 E y 269 H numeral 5° del C.P.), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: ABSOLVER INTEGRALMENTE a JULIÁN VILLARRAGA, identificado con cedula de ciudadanía No. XXXXXXXX, de los cargos formulados por la fiscalía general de la Nación por el concurso de delitos de concierto para delinquir, interceptación de datos informáticos agravado y uso de software malicioso agravado (arts. 340, 269 C, 269 E y 269 H numeral 5° del C.P.), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: ABSOLVER INTEGRALMENTE a HUMBERTO DE JESÚS GUATIBONZA CARREÑO, identificado con cedula de ciudadanía No. XXXXXXXX, de los cargos formulados por la fiscalía general de la Nación por el concurso de delitos de concierto para delinquir, interceptación de datos informáticos agravado y uso de software malicioso agravado (arts. 340, 342, 269 C, 269 E y 269 H numeral 5° del C.P.), de conformidad con las razone expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

Hasta llanto hubo en la audiencia donde la defensa del general Humberto Guatibonza expuso los argumentos para insistir ante un juez que no era necesario recluirlo en una cárcel.

El juez consideró que el general y quienes lo acompañan, el periodista Carlos Arenas y el supuesto empleado de la oficina de chuzadas, el ex agente de Interpol, Julián Villarraga, no representan un riesgo para el proceso y por tanto no encuentra necesario mantenerlos en una cárcel y por eso los benefició con la detención domiciliaria.

Esta misma noche quedarán a disposición del Inpec para su traslado a sus lugares de residencia mientras avanza la investigación en su contra.

La Fiscalía apeló la decisión del juez y ahora será un superior el que tendrá que resolver la petición de los investigadores que insistieron en cárcel para los tres implicados.

