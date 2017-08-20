Caterine Ibargüen triunfa en Birmingham y lidera la Liga Diamante

Caterine Ibargüen se impuso en la duodécima para de la Liga Diamante en el año, la cual se llevó a cabo en Birmingham y fue la primera competencia tras el pasado Mundial de Atletismo celebrado en Londres. La Atleta colombiana se quedó con la victoria tras lograr una marca de 14.51 metros.

Fue la primera victoria de Caterine en lo corrido del año sobre Yulimar Rojas. En la presente temporada se habían enfrentado en dos oportunidades, una por Liga Diamante y otra por el Mundial de Atletismo, y ambas habían terminado en victoria para la venezolana.

Sin embargo, Yulimar no tuvo un buen día y terminó en la séptima posición, su mejor marca fue de 13.94 metros.

El segundo lugar fue para la jamaiquina Kimberly Williams, quien logró una marca de 14.44 metros; mientras que la kazaja Olga Rypakova fue tercera con un registro de 14.29 metros.

Caterine lidera la Liga Diamante con 31 puntos, seguida de Williams con 24; Rypakova y Rojas 17 puntos.