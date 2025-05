“Casi pierdo la voz por culpa de los cigarrillos”: Pink

La carrera de la cantante Pink, una de las artistas más respetadas de la escena musical por su poderoso directo, estuvo a punto de llegar a su fin, antes de tiempo, por culpa del tabaco, al que acabó renunciando, después de que una persona cercana a ella le abriera los ojos y le hiciera comprender que su calidad vocal ya no era la misma que antes.

"Casi pierdo la voz por culpa de los cigarrillos. Un amigo mío muy, muy querido, Billy Mann, con quien suelo componer canciones, se sentó un día conmigo y me dijo: 'Cariño, tienes que tomar una decisión'. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba empeorando mucho", ha reconocido la intérprete en una entrevista al programa australiano 'Kyle And Jackie O Show' de la emisora KIIS FM.

Afortunadamente para ella y para todos sus entregados fans, los daños que ese malsano hábito había causado a sus cuerdas vocales no fueron irreversibles.

"Pasé de sonar como una señora mayor a sonar como uno de los personajes de 'Alvin y las ardillas'", ha asegurado.

Aunque en el pasado experimentó con todo tipo de sustancias. En la actualidad, Pink lleva un estilo muy saludable que nada tiene que ver con el que se esperaría de una rebelde estrella del pop como ella, en parte, debido al inmenso susto que se llevó con tan solo 15 años, cuando sufrió una sobredosis que le llevó a jurar que jamás probaría de nuevo las drogas.

Desde entonces, la cantante ha reservado los excesos únicamente para sus conciertos, famosos por el despliegue de medios que pone en marcha Pink, bien sea con complicadas coreografías o colgándose de trapecios. En breve, la cantante regresará a la carretera para deleitar al público con su nuevo trabajo, 'Beautiful Trauma', que saldrá al mercado en octubre y del que, por el momento, ya ha presentado el sencillo 'What About Us'. Aunque la respuesta de sus fans no podría haber sido mejor, ya que llevaban desde 2012 esperando un nuevo álbum suyo, ella reconoce que la tensión ante su regreso a la escena musical le ha pasado factura.

"Me he sentido enferma, con ganas de vomitar, a lo largo de las últimas 24 horas. Es como si por primera vez me importara la reacción que genere, es terrible. Antes jamás me sucedía esto con la música", ha reconocido en la misma conversación.