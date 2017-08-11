Incautan una tonelada de cocaína al Clan del Golfo en Buenaventura

La Policía Antinarcóticos encontró el cargamento oculto en una embarcación, que saldría con destino a Europa, pasando por Centroamérica en tránsito hasta el viejo continente.

La institución indicó que, una vez adentro, solo esperarían la orden para contaminar un contenedor que llevaría en su interior la carga ilegal.

Los perros anti narcóticos detectaron el alijo, en 22 tulas en lona de color negro, que saltaron a la vista. Luego, se procedió a revisar el interior de las maletas, encontrando 1.054 kilos de cocaína en bloques, informó la Policía.