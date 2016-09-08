Denuncian abuso del Esmad tras disturbios por exploración petrolera en Caquetá

En un verdadero campo de batalla se convirtieron varias veredas de la zona rural del municipio de La Montañita, Caquetá, tras los enfrentamientos que se mantienen entre el grupo Esmad de la Policía y habitantes de la zona, que se oponen al ingreso de las empresas petroleras en la región.

El alcalde de la población, José Leonel Guarnizo Hernández, dijo que los disturbios dejan varios campesinos lesionados y afectados por los gases lacrimógenos y denunció además abuso de autoridad de la fuerza pública contra la población civil.

“Hemos conocido abuso del Esmad contra nuestros campesinos, tenemos videos, fotografías de los enfrentamientos y realmente es muy preocupante lo que está ocurriendo en nuestro municipio, ya le envié notificación al comandante de Policía Caquetá, y la denuncia a la defensoría del pueblo y demás organizaciones, pero los enfrentamientos continúan” señaló el alcalde de La Montañita.

El mandatario local sostuvo que los atropellos del grupo Esmad contra los campesinos de la región, ya fueron puestos en conocimiento ante la Defensoría del Pueblo y las organizaciones garantes de los Derechos Humanos.