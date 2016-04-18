Secretario de Gobierno de Caquetá se salvó en un atentado

Édgar Álvarez Rengifo, secretario de Gobierno del Caquetá, salió ileso de un atentado en la noche de este domingo cuando viajaba desde el municipio de Doncello hacia Paujíl. Hombres, escondidos en la carretera, le salieron al paso a su vehículo y le propinaron cuatro impactos de armas de fuego. Su escolta reaccionó y se logró escapar de la muerte.

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El coronel Alexander Díaz, comandante encargado de la Policía del Caquetá, le explicó a Caracol Radio “que cuando el vehículo donde iba el funcionario iba sobre la vía fue impactado por un individuo que se encontraba sobre la carretera sufriendo impactos de arma de fuego sobre el capó y la parte trasera. El secretario de Gobierno viajaba con un escolta de la Policía y otro acompañante, que reaccionaron y lograron avanzar sin mayores problemas”.

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Álvarez llegó anoche hasta Paujíl, Caquetá, y en la mañana de este lunes arribó a Florencia donde presidió un consejo extraordinario de seguridad donde se analizó su situación. Las autoridades tratan de identificar a los responsables. Él ya había denunciado amenazas en su contra desde 2015, cuando fue candidato a la Alcaldía de Florencia.