Esta es la última semana del 2015 para el caso Interbolsa

ACTUALIZACIÓN NOTICIA

De acuerdo con los documentos allegados por el señor Juan Felipe Ruiz Duarte, obran certificaciones oficiales según las cuales el proceso penal identificado con CUI 110016000027201200320 no se adelantó ni se adelanta en su contra, ni existió vinculación suya a dicho expediente.

Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación informó que la consulta efectuada en el SPOA con su nombre y número de identificación arrojó que, dentro del proceso radicado 110016099048201500006, compareció en calidad de indiciado; dicho proceso se encuentra actualmente inactivo y archivado por conducta atípica (artículo 79 del C.P.P.) por el delito de manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios (artículo 317 del C.P.).

Miguel Francisco Merjech, será el nuevo imputado por la Fiscalía por el millonario desfalco de Interbolsa, él hace parte del grupo de seis exfuncionarios, entre los que se encuentra Leonardo Uribe Correa, excontralor normativo de la firma, a quien expulsaron del mercado de valores y lo sancionaron con una multa de 20 salarios mínimos por incumplir sus obligaciones.

En ese sentido, Merjech habrían también incumplido con los procedimientos para cumplir con la protección de activos y recursos de los clientes de la comisionista. Según el Tribunal Administrativo del Autorregulador del Mercado de Valores -AMV- él “desconoció los deberes generales de lealtad, probidad comercial y profesionalismo exigibles a los sujetos de autorregulación”.

Por otro lado, la Fiscalía en su tercer intentó realizará la acusación a Víctor Maldonado y a los otros siete implicados del Fondo Premium, la filial de Interbolsa también relacionada con el descalabro financiero.

Maldonado fue extraditado al país, se encuentra en los calabozos del Bunker de la Fiscalía, si la audiencia vuelve a suspenderse, el tiempo corre en su beneficio, pues podría beneficiarse con la libertad como Alessandro Corridori y los demás de InterBolsa, quienes hoy se defienden en libertad.

Luego de esta semana, el proceso se retomará en enero pues los juzgados inician la llamada ‘vacancia judicial’ o el periodo de vacaciones.

Hasta el momento los implicados en el escándalo son:

Interbolsa S.A.

Paula Andrea González Henao, directora comercial.

Juan Felipe Ruiz Duarte, gerente técnico.

Leonardo Uribe Correa, contralor normativo.

Juan Camilo Arango Medina, vicepresidente.

José Rafael Saravia Pinilla, miembro principal de la Junta Directiva.

Alfredo Ramos Bermúdez, miembro principal de la Junta Directiva.

Miguel Francisco Merjech Garzón, Katherine Hernández, Gloria Cárdenas, Raquel Gongora, Clemencia Soto Uribe, Juan Camilo Vargas Martínez.

Fondo Premium

Tomás Jaramillo Botero, socio de inversión Fondo Premium.

Juan Carlos Ortíz, socio de inversión Fondo Premium.

Víctor Benjamín Maldonado Rodríguez, deudor de empresas relacionadas con el Fondo Premium.

Claudia Patricia Aristizábal González, representante legal Rentafolio Bursátil y Financiero.

Natalia Zúñiga Isaacs, representante legal Valores Incorporados.

Ricardo Martínez, representante legal Valores Incorporados.

Rachid Maluf Raad, gerente del Fondo Premium.

Eric Alfast Andersen, director del Fondo Premium a través de la sociedad Eclipse Management.

Grupo Corridori

Olbany Muñoz Delgado, representante legal Giteco S.A.S.

Jhon Alexánder Muñoz Delgado, representante legal Giteco S.A.S.

Emilio Martín Uribe, representante legal manantial SPV S.A.S.

Juan Fernando Osorio Gómez, representante legal VMS Associates.

Edward Jonathan Martínez, empleado y ordenante de Alessandro Corridori.