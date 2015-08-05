A Bogotá fueron trasladados los restos de los policías muertos en Urabá

Tras ser recuperados de la zona boscosa de la vereda Polines, entre los municipios de Carepa y Chigorodó, donde cayó el helicóptero de la Policía, los cadáveres de los 16 miembros del Grupo Jungla, fueron remitidos a las instalaciones de Medicina Legal en Bogotá, para las diligencias forenses, según reportó el Comando de la institución en Antioquia.- “Los restos de los 16 uniformados fueron trasladados a Medicina Legal en Bogotá para su respectiva identificación”, informó el comando de la Policía División Antioquia.- En la Clínica Panamericana de Apartadó continúa el sargento Edgar Andrés Báez, quien fue sometido a intervenciones quirúrgicas, pero sus condiciones son de pronóstico reservado

La jefe médica de la Clínica Panamericana Janet Cristina Castaño, sostuvo que tanto sargento Edgar Andrés Báez como el patrullero Juan Carlos Mesa, tienen varias fracturas y quemaduras en el cuerpo

La clínica precisó que el sargento de la Policía Édgar Andrés Báez Quintero, tiene condición inestable termodinámicamente a la Unidad de Cuidados Intensivos. Actualmente, se encuentra en estado crítico con pronóstico reservado

“Presenta un diagnóstico de quemaduras de segundo y tercer grado en el abdomen inferior, antebrazo derecho, genitales y miembros inferiores abarcando aproximadamente el 50 por ciento del área corporal, además de fractura el fémur”, detalló el parte médico revelado este miércoles

Sobre las versiones de una supuesta herida por impacto de bala, la médica Castaño respondió: “Se definió que solo es una herida de tejidos blandos y se descartó la fractura”

La clínica informó que continuará informando la evolución del sargento Báez Quintero, durante el tiempo que dure su tratamiento médico, es decir, hasta que sea dado de alta del centro asistencial.