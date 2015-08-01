En barrio de Medellín descubren bodega con explosivos

Una residencia que era utilizada como bodega para almacenar explosivos con destino a las bandas dedicadas a la minería ilícita, fue descubierta por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

El Coronel Carlos Alberto Wilches Goyeneche subcomandante de Policia del Valle de Aburra precisó que en la vivienda localizada en el barrio Buenos Aires, al oriente de Medellín,se encontraron 30 kilos de explosivos anfo, 10 kilos de explosivo indugel, 80 metros de cordón detonante, y 6 bultos de 50 kilos cada uno, de una sustancia conocida como polvorín

Los explosivos estaban escondido en una caleta y cubiertos con tablas, bajo el paraqueadero de la vivienda y fueron localizados por un perro de la policía

Una mujer de 38 y un hombre de 52 años de edad, que se encontraban en el lugar pretendieron huir escondiendose bajo unos escombros pero fueron capturados

Las pruebas encontradas en el sitio indican que los explosivos iban a ser comprado y serían trasladados al oriente antioqueño a las poblaciones donde hay minería ilegal, preciso el oficial