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31 jul 2026 Actualizado 13:45

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Autoridades investigan autores de casa bomba en Anorí, Antioquia

La casa tenía tres cilindros con 150 kilos de explosivo de alto poder y el cual podía ser activado&#8206; de forma remota.

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Autoridades investigan autores de casa bomba en Anorí, Antioquia  Las autoridades investigan en Antioquia quienes serían los propietarios de una casa bomba ubicada a siete kilómetros de la cabecera municipal de Anorí, en el norte del departamento

 La casa ubicada en la vereda Villa Fátima, tenía tres cilindros con 150 kilos de explosivo de alto poder y el cual podía ser activado‎ de forma remota

 Según el comandante de la cuarta Brigada del ejército, General Néstor Robinson Vallejo, grupos armados ilegales pretendían afectar a los uniformados que prestan seguridad en la vía que comunica con la ciudad de Medellín

 “En la zona hay diferentes grupos armados, no podemos hacer precisión exacta quienes fueron los que lo instalaron, muy seguramente tenían la intención de afectar las tropas que allí transita. Allá tenemos actores armados como el ELN, bandas criminales y las Farc”, indicó el oficial

 Los explosivos de la casa abandonada, fueron explotados por expertos del Ejército

 En lo corrido de la semana, las autoridades han logrado la incautación de más de 54 kilos de explosivos con los que pretendían afectar hombres fuerzas militares e inclusive civiles

 El Ejército asegura que en Antioquia se ha respetado la tregua unilateral por parte de las Farc y que se ha registrado una disminución en los atentados terroristas.   

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