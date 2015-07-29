Aplican plan de choque por caída en exportaciones de telas y confecciones

Procolombia reveló que con la ayuda del ministerio de Comercio busca estrategias para crear un plan de choque que permita frenar la caída de las exportaciones del sector textil – confección

Según los indicadores, el país pasó de vender mil 50 millones de dólares a 900 millones de dólares en el último año, lo que significa que se dejó de percibir más de 150 millones de dólares por concepto de exportaciones en vestuario, telas e insumos, incluso con los países aliados

Ricardo Vallejo, vicepresidente de exportaciones de Procolombia indicó en Medellín que la situación ocurre especialmente por la devaluación de algunos países y particularmente en los mercados de Venezuela y Ecuador

“Son muchos factores, pero que quiere Procolombia y el ministerio de industria y comercio es potencializar las empresas que tenemos en estos momentos, estamos reuniéndonos con los exportadores y preguntándoles cuáles son las barreras, cuáles son los obstáculos para empezar a tomar medidas y eliminar estas barreras que están impidiendo que las exportaciones crezcan”, puntualizó el señor Vallejo a Caracol Radio

Plantea que los empresarios deben de abrir posibilidades de negocios en otros mercados como por ejemplo la Unión Europea y Canadá

“Estamos empeñados, tanto en los buenos momentos como en los malos, y la invitación es para que recurran a nuestros estudios, nosotros tenemos detectadas las oportunidades de negocio y poderles prestar una buena asesoría”, formuló el vicepresidente de exportaciones de Procolombia

Ropa interior, vestidos de baño, ropa de control y paquete completo de confección e insumos, son las mayores demandas actualmente del mercado internacional a los productores colombianos

Procolombia trae este año a Colombiamoda una misión de 674 compradores de 479 empresas con sede en 36 países, el 50 por ciento de ellos llegan por primera vez a la feria

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