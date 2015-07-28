Capturan en Apartadó, a alias Manolo, un cabecilla del ELN

Alias Manolo, de 28 años de edad, supuesto segundo cabecilla del Frente Capitán Mauricio, del ELN fue capturado un allanamiento a una vivienda del barrio Obrero del municipio de Apartadó, Antioquia, donde se encontraba alojado hacía 8 días

Su detención ocurrió mediante operativo de tropas de la Décima Séptima Brigada del Ejército Nacional, la Regional de Inteligencia número 7, la Fiscalía, el CTI, la SIJIN Antioquia y el Grupo de Policía en contra del Crimen Organizado variable Terrorismo

Las autoridades aseguraron que alias Manolo militaba hacía 15 años en el Frente "Capitán Mauricio" del ELN, donde se inició como guerrillero raso hasta llegar a ser el segundo cabecilla

Al subversivo le atribuyen la masacre ocurrida el 12 de diciembre de 2014 en la vereda Los Monos donde fueron asesinadas siete personas, dos de ellas menores de edad, familiares de Daniel y Freddy Rendón herrera; además se le responsabiliza del secuestro del Ingeniero Forestal Andrés Montes; de la muerte de al menos 12 soldados y cuatro agentes de policía en acciones en Anorí, Cáceres, y Amalfi

Según inteligencia militar, con la captura de alias Manolo, el Frente Capitán Mauricio, del ELN pierde un cabecilla de trascendencia en la organización, un hombre preparado y experimentado en la parte militar y en el manejo del trabajo político organizativo, respetado por los subalternos, lo cual implicaría un retroceso en el direccionamiento armado y financiero de ese grupo del ELN, que opera en los municipios de Segovia y Amalfi en Antioquia