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Asfaddes dice que en Santander existirían "escombreras" como la de Medellín

La Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, Asfaddes, advirtió que en Santander podrían existir dos sitios como la Escombrera de Medellìn, en los cuales fueron sepultadas víctimas de grupos armados ilegales

Aura Marñia Díaz, directora Asfaddes, informó que esos lugares son San Rafael de Lebrija, una zona del municipio de Rionegro y Hoyo Malo, en San Vicente del Chucurí, al occidente de Santander

En esas zonas del departamento actuaron los grupos armados ilegales como las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc indicó la activista de los derechos humanos

"La fiscalía no ha efectuado visitas a esos lugares para constatar las denuncias sobre las fosas comunes donde podrían estar sepultadas víctimas de las incursiones de los paramilitares" indicó la señora Díaz

La representante de Asfaddes asegura que en sectores como San Rafael de Lebrija los grupos armados tenían fieras salvajes para exterminar a sus víctimas y que quedara rastro de los crímenes que cometían.