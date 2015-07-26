En Medellín, dos policías rescatan una perra atascada en un muro

Dos agentes de la Policía Metropolitana de Medellín, adscritos a la estación de Aranjuez, rescataron sana y salva a una perrita pastor alemán, de 8 meses, que se quedó atrapada en un muro del sector

Los colaboradores agentes que atendieron el llamado de auxilio de su dueño, Isaac Piedrahíta, un menor de edad, fueron Alexander Giraldo y Maicol Tabarquino

“Nosotros estábamos haciendo el patrullaje habitual, cuando un menor nos llama que si lo podíamos ayudar. Nos bajamos de la moto e identificamos que efectivamente había una perrita atrapada por donde bajan las aguas lluvias. Varios vecinos nos ayudaron y con una barra dañamos el piso”, relató uno de los patrulleros

Agregó que, debido al estado en que se encontraba la mascota debieron actuar con rapidez para evitar que se lastimara más

“Estuvimos muy rápidos porque la perrita estaba nerviosa y se estaba lastimando; sin embargo del mismo susto y de hacer el roto en el piso, ella salió y de ahí la felicidad de su dueño de verla que no le pasó nada, gracias a Dios”, describió el agente de la Policía Metropolitana

Su dueño Isaac Piedrahíta, dueño de la perra pastor alemán llamada Kira, agradeció a los agentes la liberación sana y salva de perrita, quien no sufrió heridas por esta situación

El menor de edad dijo: “no, sin ellos no hubiese rescatado a mi perrita, porque ella es de la familia, es mi hermana, porque yo soy hijo único, entonces les doy las gracias”