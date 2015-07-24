Dos lesionados por estallido de petardo lanza panfletos

Dos personas lesionadas deja el estallido de un petardo de bajo poder lanza panfletos que se registró hacia las seis de la tarde al occidente de Medellín

El caso se registró en la calle 33 con carrera 64 cerca al puente Pablo Pelaez, una transitada vía de la ciudad

Dos mujeres que pasaban por el lugar resultaron afectadas por la onda expansiva y fueron atendidas en el sitio por Bomberos de Medellín, pero se reportó que no registran lesiones graves

En el sitio donde se produjo la explosión quedaron esparcidos varios volantes alusivos a los 51 años de las Farc del Bloque Iván Ríos, en los que aparecen las fotos de Alfonso Cano y el comandante Emiro

El hecho causó una gran congestión por ser una hora pico en la que se movilizan por allí muchos vehículos, además la zona fue acordonada por las autoridades mientras se hacía una revisión en busca de más explosivos

Las autoridades iniciaron la investigación para establecer el orígen de la caja empleando las grabaciones de las cámaras de seguridad que hay en el lugar y se le pidieron a la ciudadanía tener calma e informar sobre personas o paquetes sospechosos. La Policía Metropolitana de Medellín comenzó a analizar los videos de las cámaras de seguridad que hay cerca al puente Pablo Peláez González, con el fin de identificar a las personas que dejaron el petardo lanza panfletos que estalló esta tarde, en esa zona al occidente de la ciudad

El coronel Javier Parra comandante operativo de la Policía Metropolitana indicó que expertos de la Sijín analizan los volantes que se encontraron en un caja cerca de donde estalló el petardo, alusivos a los 51 años de las Farc del bloque Iván Ríos, en los que aparecen las fotos de Alfonso Cano y el comandante Emiro

El oficial indicó que, dos mujeres que pasaban por el sitio resultaron aturdidas por la onda expansiva y fueron atendidas en el sitio por socorristas del Cuerpo de Bomberos, pero ya fueron dadas de alta ya que sus lesiones no eran de gravedad

El hecho causó una gran congestión vehicular por ser una hora pico en la que se movilizan por allí muchos vehículos, además la zona fue acordonada por las autoridades mientras se hacía una revisión en busca de más explosivos

Las autoridades pidieron a los ciudadanos tener tranquilidad e informar a la policía sobre el movimiento de personas sospechosas o paquetes abandonados.