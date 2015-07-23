Empresarios paisas dicen que el dólar caro no soluciona pasada revaluación

Mientras el dólar está a punto de treparse a los 2.800 pesos en su negociación, los empresarios antioqueños viven dos caras de la moneda frente a la volatilidad de la tasa de cambio

En las operaciones del miércoles, la divisa subió $25.03 negociándose en promedio a 2.790,13. No obstante, en el mercado logró un máximo de 2.799,50 en la jornada anterior

Para Marcos Ossa Ramírez, director ejecutivo de Asocolflores Antioquia, aseguró que la tasa de cambio no ha solucionado las dificultades que vivieron con la revaluación. Esto, teniendo en cuenta que en un año desde el departamento se exportan en promedio 175 millones de dólares en tallos

"Esta tasa de cambio ayuda a sectores como la floricultura, pero existen otros inconvenientes como es la demanda en el mercado internacional de flores, el cambio climático y otras variables que sin lugar a dudas también afectan a la producción de flores y en la medida afectan un sector muy importante de la floricultura", afirmó el director Ossa R

De otro lado están los empresarios que buscan favorecerse con la tasa de cambio alta. Diana González, directora de Cedemoda, organización que agrupa a 178 empresarios del sector confección en Medellín, indicó que buscaron alianzas con ProColombia y el Clúster Textil local para incrementar la exportación de confección

"Este año las expectativas es crecer en esas exportaciones entre un 15 y un 20 por ciento más. Por eso le estamos apostando a trabajar con cada una de estas entidades y en todo el fortalecimiento y mejora de lso procesos de cada uno de los empresarios, que conozcan cómo deben costear sus productos frente al dólar, porque a veces el desconocimiento frente a la moneda que está tan volátil genera una descompensación en sus costos", comentó la directora de Cedemoda

De acuerdo con los expertos, el dólar seguirá al alza y podría cotizarse en 2.850 pesos en promedio. Todo ello depende del comportamiento de los precios internacionales del petróleo, los cuales están a la baja