Investigan explosión en la troncal a la costa caríbe cerca a Yarumal

Las autoridades investigan una explosión que se presentó en la troncal a la costa caríbe, a dos kilómetros del casco urbano del municipio de Yarumal, en un sitio conocido como “El preventorio”

Allí opera un retén de control de la policía de carreteras y a causa de la onda expansiva tres agentes sufrieron aturdimiento pero resultaron ilesos

La troncal estuvo cerrada durante 40 minutos mientrás se hacia el registro de la zona, para establecer que no hubiera más explosivos que pusieran en peligro la vida de quienes por allí transitan

La carga explosiva fue detonada a un lado de la vía y no causó daños en la calzada, indicó el alcalde de Yarumal Miguel Angel Pelaez

Las autoridades desconocen quienes son los responsables de esta acción terrorista, aunque en la zona operan bandas criminales y el Frente 36 de las Farc

Esta tarde se efectuará un consejo de seguridad en Yarumal para verificar que información tienen las autoridades y extremar medidas si es necesario.