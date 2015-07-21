Cinco muertos durante el Puente del 20 de julio en vías de Antioquia

Aunque en el puente festivo del 20 de julio en Antioquia hubo cinco muertes y cinco heridos en accidentes de tránsito, esta cifra de víctimas y accidentes es inferior a la registrada en igual periodo de 2014, reveló el Coronel Ramiro Riveros, comandante de policía Antioquia al entregar el balance de movilidad durante el puente festivo en esta región del país

Este año hubo cinco muertos y cinco heridos en accidentes ocurridos en Ciudad Bolívar, Santa Fe de Antioquia, San José del Nus, Yarumal y Puerto Triunfo, cifra inferior a la de 2014 cuando en el mismo puente festivo hubo seis muertes y 7 personas heridas

Coronel Ramiro Riveros reveló con preocupación que si bien el número de comparendos este año disminuyó, 245 frente a 468 del 2014, al igual que la inmovilización de vehículos, 129 en 2014 y 67 en este puente festivo, el número de comparendos por conducir en estado de embriaguez se disparó con 15 casos este año, cuando en el 2014 fueron solo 10

Pese a las lluvias en muchas regiones del departamento no hubo problemas graves en las carreteras, solo se reportó paso provisional en la vía Puerto Berrío por caída de rocas y en la vía Medellín Bogotá reducción de velocidad por las obras que se adelantan en esa troncal

En uno de los accidentes de tránsito en el suroeste, pereció la señora Resfa Posada Mejía, abuela del Cabo primero Gabriel Ignacio Mejía Bermúdez quien murió en Teorama, Norte de Santander, cuando un helicóptero del Ejército que patrullaban las zonas petroleras cayó en un campo minado

Durante el puente festivo de 20 de julio por las carreteras de Antioquia circularon cien mil 911 vehículos