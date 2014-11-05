Cristiano Ronaldo recibió la Bota de Oro por la temporada 2013-14

Cristiano Ronaldo recibió la Bota de Oro por sus 31 goles en la pasada temporada, 2013-14, con el Real Madrid en la Liga española. El atacante del Real Madrid logró la misma cantidad de goles que el uruguayo Luis Suárez con Liverpool por lo que ambos se hacen a este premio, que el atacante suramericano ya recibió en días pasados

Ronaldo completó tres Botas de Oro. Ganó su primera con el Manchester United y lleva dos con el Real Madrid

“No esperaba a tanta gente. Darle las gracias a todo el mundo, en primer lugar a mis compañeros, sin ellos no sería posible. También a mi familia, a la afición, al club, por darme la posibilidad de jugar en el mejor club del mundo y ganar estos trofeos individuales. Lo colectivo es importante pero lo individual también lo es, trabajo mucho para ello" dijo el portugués en la ceremonia de entrega

"Ganar la tercera Bota de Oro es como si fuera la primera. Estoy muy contento, es un día especial. La quiero compartir con los que me han ayudado. Cada día siento más que la gente me quiere mucho. Prometo a la afición que siempre daré lo mejor dentro del campo. Mi pasión, mis goles, mis asistencias, mis partidos. Me queda muchos años en el Madrid, intentaré dar siempre lo mejor", añadió

En la presente temporada, lleva 17 goles en nueve partidos y es el único goleador de la liga española.