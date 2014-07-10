FIFA rechaza apelación de Luis Suárez

La Comisión de Apelación de la FIFA rechazó las apelaciones presentadas por el uruguayos Luis Suárez y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y confirmó la sanción impuesta al jugador por haber mordido a Chiellini en el partido de la fase de grupos en el Mundial Brasil 2104

La decisión adoptada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA el pasado 25 de junio que definió nueve fechas FIFA y cuatro meses por fuera de los escenarios deportivos como sanción para Suárez se mantiene como lo comunica la entidad rectora del fútbol mundial en su página web oficial

Sin embargo, aún es posible que el jugador y la AUF presenten una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo sujeta a ciertas condiciones.