Del Potro, cuestionado tras la derrota en Argentina en semifinal de Copa Davis

Tras la eliminación del equipo argentino este fin de semana en semifinales de la Copa Davis, Juan Martín Del Potro quedó en el ojo de la tormenta por su decisión de no representar a su país este año, para potenciar su participación en el circuito

"No entiendo que no juegue la Davis cuando se queda afuera en la primera rueda de un torneo y tiene cuatro semanas libres", expresó el vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), Héctor Romani

El conjunto Albiceleste, que todavía no pudo ganar un título de Copa Davis con cuatro finales perdidas (1981, 2006, 2008 y 2011), cayó este fin de semana en Praga por 3-2 ante el campeón defensor, República Checa

El tenista tandilense, que a principio de año le comunicó al capitán Martín Jaite que no disputaría este año la Copa Davis, tiene un registro de doce triunfos y cuatro derrotas desde 2007 representando a su país

"No tengo con él ningún contacto. Lo veo casi todos los días porque entrena en mi club y elonga al lado de mi casillero, pero no tenemos diálogo y realmente no sabemos por qué no juega", agregó Romani en declaraciones a ESPN radio

"Esperemos que haya sido sólo por este año y que en 2014 juegue. En 2009 ganó el US Open y había estado en la Davis. No sabemos si su decisión es por un problema con Jaite, con Nalbandian o con la Asociación de Tenis, pero es difícil de comprenderlo", reflexionó

"Es lo mismo que si Usain Bolt no quisiera correr la posta para cuidarse", concluyó el dirigente

Juan Martín Del Potro, actual número siete de la clasificación mundial, ganó dos títulos en este 2013 en Rotterdam y Washington, cayó ante Rafael Nadal en la final del Masters 1000 de Indian Wells y tuvo su mejor desempeño en Grand Slam al acceder a semifinales en Wimbledon

Antes de fin de año, los directivos de la AAT deberán decidir la continuidad de Martín Jaite y Mariano Zabaleta al frente del conjunto argentino que, casi con seguridad, ya no contará el año próximo con David Nalbandian

Por su parte, Horacio Zeballos, consumada la derrota en Praga, había declarado: "Todos los equipos que ganaron la Davis tienen un crack. Los checos a Berdych, España a Nadal y Ferrer, Serbia a Djokovic y Suiza cuando no juega Federer generalmente pierde, por eso digo que sería fundamental tener a Del Potro en el equipo"

Jaite había augurado un futuro gris: "El tenis argentino atraviesa una etapa de transición. La Legión se acabó, el último que queda es David Nalbandian y no se sabe qué pasará con él el año próximo. No sé si podremos repetir lo de los últimos diez años"

Para la edición 2014 de la Copa Davis, Argentina quedó como cuarta cabeza de serie y el próximo miércoles, tras el sorteo en Londres, sabrá cuál será su rival en primera ronda.