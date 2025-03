Día de hospital en Wimbledon: Siete abandonos, récord para un Grand Slam

Siete jugadores abandonaron lesionados Wimbledon en la tercera jornada del torneo, que pasa a la historia del tenis como el día en el que más tenistas se retiraron de un Grand Slam

La Federación Internacional de Tenis (FIT) no tiene registros de una jornada en la que más tenistas acabaran lesionados en un gran torneo, y se remonta al primer día de Wimbledon del pasado año, cuando cinco jugadores abandonaron, como la siguiente fecha comparable

Si bien la mayoría de los tenistas han coincidido en afirmar que la hierba del All England Club no es más resbaladiza que otros años ni presenta cambios significativos, en las tres primeras jornadas del torneo son ya diez los jugadores que se han retirado, aunque no todos ellos debido problemas por el césped

El verdugo del español Rafael Nadal en primera ronda, el belga Steve Darcis, con problemas en un hombro, fue el primero en renunciar a jugar esta tarde su segundo partido del torneo, contra el polaco Lukasz Kubot, que logró el pase automático a la tercera fase

La siguiente en tirar la toalla fue la bielorrusa Victoria Azarenka, segunda cabeza de serie en el cuadro femenino, que no pudo superar los problemas de rodilla que comenzaron con una caída en el primer encuentro del torneo, el pasado lunes

Otro favorito, el francés Jo-Wilfried Tsonga, sexto cabeza de serie en el All England Club, tuvo que ser atendido al inicio del tercer set de su duelo con el letón Ernests Gulbis y se acabó retirando al final de ese parcial, con lo que dejó a torneo sin uno de los semifinalistas de las dos últimas ediciones

El croata Marin Cilic, el checo Radek Stepanek, el estadounidense John Isner y la kazaja Yaroslava Shvedova completaron la lista de retirados en la jornada

El récord de más tenistas retirados a lo largo de un gran torneo se registró hace dos años en Estados Unidos, cuando 17 jugadores dejaron el campeonato antes de lo previsto, mientras que en Wimbledon la cifra nunca ha superado los 13 jugadores (2008).