"Todo lo que podría decir sobre mi rodilla sería una excusa": Rafael Nadal

El español Rafael Nadal rehusó hoy poner como "excusa" el estado de su rodilla izquierda para justificar la derrota en la primera ronda de Wimbledon ante el belga Steve Darcis, 135 del mundo

"No quiero hablar sobre mi rodilla, solo quiero felicitar a Darcis, que jugó un partido fantástico. Todo lo que podría decir sobre mi rodilla sería una excusa", dijo en la rueda de prensa posterior al duelo Nadal, que por segundo año consecutivo se despidió del All England Club antes de lo previsto

"Esto es Wimbledon. Intenté llegar aquí lo mejor posible, sabiendo que sería más duro que nunca, y realmente lo fue", apuntó el jugador, que el sábado ya había alertado de que la hierba es la superficie en la que más sufren sus rodillas

El mallorquín, que estuvo siete meses fuera de las pistas tras caer el pasado año en segunda ronda ante el checo Lukas Rosol, aseguró que no tardará "tanto tiempo" en reaparecer tras su derrota de hoy ante Darcis, si bien no adelantó cual será su calendario a partir de ahora

"A día de hoy no puedo decir cuál va a ser mi calendario. Acabo de perder, son cosas que uno va viendo sobre la marcha", apuntó el español, que sin embargo sostuvo que continúa marcándose como objetivo disputar el próximo Grand Slam, el Abierto de Estados Unidos, a finales de agosto

"En esta vida hay pocas cosas claras", señaló Nadal, que subrayó que no tiene "ninguna intención de no jugar el US Open"

"No sé lo que va a pasar, cómo van a evolucionar las cosas. Lo decidiremos con mi equipo, haremos lo que creamos que nos puede ayudar más a conseguir objetivos", añadió

"Mentalmente me siento bien, con ilusión. El tiempo que tengo, estas dos semanas extra, es tiempo que en parte he gando para hacer otras cosas. En parte me puede ayudar para poder llegar mejor a lugares a los que no confiaba llegar bien", dijo

El número cinco del mundo recordó tras la derrota de hoy que viene de "un proceso que no ha sido fácil". "He pasado momentos malos y no quiero que se repita, quiero hacer las cosas lo mejor posible para que eso no vuelva a ocurrir", subrayó

"Hay que analizar las cosas bien, no tomar decisiones en caliente en ningún caso", apuntó Nadal, que llegó a Londres el pasado martes, pocos días después de coronarse en París por octava vez, sin pasar por ningún torneo previo sobre hierba

"Hace seis horas el calendario era perfecto, ahora es muy negativo. No puedo predecir el futuro", señaló el tenista español, que subrayó que si saltó a la pista es porque tenía "la sensación de que podía jugar"

Sobre el encuentro de hoy, en el que Darcis le superó en tres sets, el mallorquín, dos veces campeón en el All England Club (2008 y 2010), resaltó que no se notó "con la fuerza habitual para darle la vuelta a la situación", después de que su rival ganara el desempate de los dos primeros parciales

"La vida sigue. No es algo dramático, es deporte, un juego. Días atrás estaba en una situación fantástica, ganando un torneo maravilloso, y ahora pierdo aquí en primera ronda. Es lo positivo y lo negativo del deporte, uno puede perder en primera ronda, pero la vida sigue", afirmó Nadal.